Saranno due giornate dedicate alla natura, allo sport e alla pace quelle del 27 e 28 settembre con il Raduno Nazionale FITETREC ANTE 2025 organizzato in occasione del Giubileo a cavallo per la pace.

Ad organizzare l’evento presso l’Erbanito Horse Team sono il presidente della FITETREC ANTE Campania Antonio Marmo ed il responsabile Disciplina Turismo Equestre Alfonso Consalvo.

Durante le giornate si terranno escursioni a cavallo, momenti di spiritualità, condivisione e valorizzazione del territorio nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

“Un evento unico che celebra il cavallo come simbolo di unione, cultura e rispetto dell’ambiente” ha affermato il sindaco di San Rufo Michele Marmo, ringraziando inoltre gli organizzatori per l’evento.

L’appuntamento si aprirà con la partenza alle ore 9:30: saranno percorse strade bianche e sentieri rientranti nell’area del Parco Nazionale alle pendici del Monte Puglia e la spettacolare vallata del Corticato fino a raggiungere il valico, una delle porte di accesso al Cilento, dove è prevista una sosta per il bivacco.

Alle ore 16 tutti in sella per il completamento del trekking lungo la strada istmica che si inerpica fino alla cima del Monte Cocuzzo delle Puglie nelle splendide faggete. Il rientro è previsto in sede dopo circa 3 ore di percorso con la conseguente sistemazione di cavalli e cavalieri. In serata si terrà una cena conviviale presso l’agriturismo Erbanito.

Il giorno seguente alle 9:30 si riparte dal Centro ASD Erbanito e alle 11:30 è previsto l’arrivo al Santuario della Madonna della Tempa a San Rufo. Seguirà la cerimonia religiosa celebrata da don Nicola Coiro con la benedizione di cavalli e cavalieri in onore dell’Anno Giubilare. Seguiranno buffet e ringraziamenti a tutti i partecipanti. Rientro previsto presso il Centro Erbanito alle 17.

Nel corso della cerimonia si procederà all’estrazione di uno dei centri ippici presenti che vorrà aderire per lo svolgimento nella propria sede del Raduno Nazionale FITETREC ANTE 2026.

Si consiglia l’arrivo presso il Centro venerdì 26 settembre con possibilità di cena e pernotto in sede. Obbligatorio per la movimentazione e l’ingresso di cavalli modello 4 (codice stalla IT 126SA087 ASD Erbanito Horse Team). Sono obbligatori la prenotazione entro il 25 settembre e il possesso della patente FITETREC ANTE in corso di validità per la partecipazione al trekking. E’ possibile, inoltre, noleggiare i cavalli.

Per informazioni è possibile contattare Antonio Marmo al numero 338-5839297 oppure Alfonso Consalvo al 329-2083603.