A San Rufo celebrata la Giornata dell’Albero con la piantumazione di un ulivo
In occasione della Giornata dell’Albero, che si celebra oggi, l’Amministrazione comunale di San Rufo ha voluto rendere omaggio a quest’occasione coinvolgendo i bambini delle scuole primaria e secondaria di primo grado.
In particolare, i consiglieri Luigi Tierno e Luigi Setaro insieme al vicesindaco Domenico Setaro e ai Carabinieri Forestali di Polla, diretti dal Maresciallo Leoluca Fontanili, hanno coinvolto gli alunni nella piantumazione di un albero di ulivo.
“Questi momenti creano coinvolgimento e possibilità di soffermarsi su tematiche importanti come l’ambiente e la sostenibilità, con la partecipazione attiva dei nostri ragazzi, frutto del nostro presente e soprattutto del nostro futuro” ha affermato il sindaco Michele Marmo.