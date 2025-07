È stato presentato questa mattina a Sala Consilina il cartellone degli eventi che animeranno queste calde serate estive.

Gli appuntamenti culturali, musicali, sportivi e di intrattenimento dell’Estate Salese 2025 sono frutto di un lavoro corale di tutti gli amministratori con le associazioni del territorio.

“È il secondo anno che riproponiamo questo evento ed è ancora più ricco grazie alla regia dell’assessore Biscotti e alla collaborazione di tutti i consiglieri – dichiara il sindaco Domenico Cartolano – La bravura dei miei colleghi è quella di lavorare come squadra e quando si lavora così i risultati si ottengono. Ho una squadra eccezionale e li ringrazio tutti perché stanno dimostrando una maturità e una voglia di fare che non è comune. Il programma inizia adesso e finisce a settembre, lo abbiamo ampliato e stiamo cercando di elevare il livello. Abbiamo coinvolto tutte le associazioni e sono state invitate a partecipare tutte le scuole presenti sul territorio comunale”.

Il primo cittadino nel suo intervento ha fatto riferimento anche alla candidatura del paese a Capitale della Cultura 2028 sottolineando che “alcuni si sono fatti una risata pensando fosse una barzelletta ma nell’elenco ufficializzato Sala Consilina c’è ed è una grande gioia. Ci siamo e anche la stampa nazionale parla di noi. Adesso dobbiamo creare tutti insieme un progetto”.

A presentare il cartellone è stata l’assessore allo Spettacolo, alla Cultura e al Turismo Josefhmari Biscotti che ha aggiunto che “l’intento dell’Amministrazione comunale è quello di racchiudere le attività promosse direttamente dal Comune insieme alle attività promosse dalle associazioni territoriali per far sì che i cittadini vengano informati e vengano messi in luce tutti gli eventi”.

Come spiegato, il Comune punta molto alla socializzazione delle persone con eventi che permettono di stare insieme e conoscere il territorio. A tal proposito il 15 luglio si terrà “Tra vicoli e poesia”, un percorso guidato nel centro storico che sarà arricchito dalle poesie su vari aneddoti della vita quotidiana del 1900 di Giuseppe De Vita, mentre il 17 luglio è in programma “Famiglie in festa”, in Piazza Umberto I, con 50 postazioni di giochi di un tempo in legno a cui si aggiungono una parte teatrale, un laboratorio di pittura e un’area dedicata ai bambini.

Tra le altre attività ci sono quelle legate al ballo e al movimento, le serate con i giochi da tavola, due concerti e il laboratorio circense sempre per i più piccoli.

“Riteniamo che una delle cose importanti sia ricreare una comunità coesa che possa poi riproporre nel tempo la propria missione e far riamare ai cittadini Sala Consilina. Speriamo ci sia una grande partecipazione” conclude l’assessore Biscotti.

Presenti alla conferenza anche i consiglieri Nicola Rosciano e Luca Andresano.