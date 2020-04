A Roscigno il sindaco Palmieri ammaina la bandiera dell’Unione Europea per protesta

“Il movimento della bandiera mostra attivismo, intervento, movimento. In questo momento abbiamo invece un’Europa immobile che non dà risposte”.

E’ il duro sfogo del Sindaco di Roscigno Pino Palmieri che ha deciso di ammainare la bandiera dell’Unione Europea.

“Si potrebbe pensare di riconvertire i fondi – spiega – Tanti soldi vengono destinati per le feste, oggi abbiamo capito che non c’è la possibilità di festeggiare e quei fondi potrebbero essere utili per quelle persone che vivono l’emergenza Coronavirus. Oggi i maggiori sacrifici li stanno facendo i nostri cittadini che hanno capito di dover rispettare le regole”.

Sul Municipio di Roscigno, quindi, sventolerà solo la bandiera dell’Italia.

“La bandiera dell’Europa – ha annunciato Palmieri – potrà tornare a sventolare quando si dimostrerà vicina a tutti i cittadini”.

Nei giorni scorsi anche il sindaco di Caselle in Pittari Nuzzo aveva adottato un’iniziativa simile criticando duramente l’operato dell’Europa in questo delicato momento storico.

– Claudia Monaco –