A Picerno in fiamme una casa di legno. Intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di paura si sono vissuti a Picerno, dove una casa in legno è andata in fiamme.

Il tutto è successo poco dopo le ore 18. La casa in legno si trova nei pressi di località Serralta, lungo la strada comunale che porta lo stesso nome della località. Non risultano persone ferite.

La casa è andata in fiamme quando al momento non c’erano persone all’interno. E’ di proprietà di un professionista che vive in Campania.

Sul posto immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Potenza e dei Carabinieri della locale Stazione.

Sono stati avviati gli accertamenti per capire le cause di quanto accaduto.

– Claudio Buono –