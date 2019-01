A Pertosa una stazione di ricarica per veicoli elettrici dopo l’adesione all’intesa con Enel Mobility

La Giunta comunal di Pertosa, con una delibera, ha aderito al Protocollo d’intesa sottoscritto dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni con Enel Mobility s.r.l. riguardante l’attuazione di una collaborazione finalizzata alla realizzazione di una rete di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici e alla promozione e sviluppo dell’utilizzo dell’energia elettrica all’interno del territorio dell’Ente Parco e delle aree contigue.

Il Comune ha aderito al patto per realizzare una stazione di ricarica elettrica e per l’installazione ha individuato l’area situata nel parcheggio in Località Calvario da mettere a disposizione gratuitamente di Enel Mobility per un periodo di otto anni. Si rende poi disponibile a modificare l’area individuata nel caso fossero necessari sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati.

Enel Mobility dal canto suo si impegna a provvedere a proprie spese a verificare l’idoneità delle aree dedicate all’installazione della stazione di ricarica, a progettare le “Aree dedicate”, composte dagli stalli riservati alle auto durante l’erogazione del servizio, a provvedere all’installazione, all’esecuzione dei lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamenti dell’area dedicata all’interno del parcheggio, alla manutenzione dell’infrastruttura di ricarica e alla realizzazione dell’opportuna segnaletica orizzontale.

– Miriam Mangieri –