A Palinuro un comitato cittadino protesta contro l’arrivo del circo. Il Comune:”E’ tutto in regola”

Un gruppo di residenti in località La Piana a Palinuro di Centola nelle ultime ore ha protestato per l’arrivo di un circo itinerante che si è posizionato a pochi metri da un’area residenziale. Così diverse persone sono scese in strada con cartelli alla mano per una manifestazione pacifica e per sporgere una denuncia presso i Carabinieri opponendosi al circo con animali che, a loro parere, non avrebbe il permesso per stazionare in quella zona. I residenti lamentano la presenza di animali abbandonati per strada e l’installazione di rumorosi gruppi elettrogeni. Si sono rivolti anche a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

“Auspichiamo che le autorità locali facciano al più presto qualcosa per allontanare questo circo da un’area residenziale e tutelare gli abitanti che hanno tutto il diritto a non volere un circo di questo tipo a due metri dalla propria abitazione. Gli spettacoli circensi con animali sono oramai anacronistici e disumani. Abbiamo presentato – ha affermato Borrelli – al Consiglio regionale una mozione, approvata, che impegna la Giunta ad attivarsi presso il governo centrale per una rapida approvazione dei decreti attuativi previsti dalla legge 175/2018, articolo 2. La normativa prevede la revisione delle disposizione nei settori delle attività circensi, finalizzata al graduale superamento dell’utilizzo degli animali che, a causa di questi spettacoli, sono costretti a sofferenze e maltrattamenti. Basta sfruttare animali per il divertimento di qualcuno e per il guadagno di altri”. Ma l’Amministrazione comunale di Centola, guidata dal sindaco Carmelo Stanziola, fa sapere che il circo ha tutte le autorizzazioni, che la struttura verrà installata a debita distanza dalle abitazioni e inoltre che l’Asl ha verificato la regolarità per quanto concerne la detenzione e le esibizioni degli animali. – Chiara Di Miele –