A Palinuro arrivano le telecamere di “Uno Mattina Estate”. Appuntamento domani su Raiuno

Le telecamere della Rai tornano a Palinuro per un collegamento in diretta con la trasmissione televisiva “Uno Mattina Estate“. L’appuntamento è per domani, lunedì 6 luglio, alle ore 7.30 su Raiuno. L’inviata Patrizia Angelini racconterà il Piano Anticovid messo in campo dall’Amministrazione comunale e dagli operatori turistici nella fase due dell’emergenza.

“Un’occasione importante – ha spiegato il sindaco Carmelo Stanziola – per valorizzare e far conoscere il nostro territorio, soprattutto in questo periodo post emergenza che vede il Comune di Centola in prima linea per assicurare ai turisti tranquillità e spensieratezza. Si parlerà del progetto Restart, dell’app ‘Palinuro d’amare’, dei cani da salvataggio sulle spiagge e di tante iniziative che vedono protagonista assoluto dell’estate 2020 il nostro Comune“.

“Palinuro si riconferma la reginetta del Cilento – ha aggiunto il vicesindaco con delega all’Ambiente Silverio D’Angelo -. Le maggiori reti televisive italiane sempre più spesso scelgono il nostro Comune e ormai non si contano i riconoscimenti ricevuti negli ultimi mesi. Mi riferisco alla Bandiera Blu, alle Cinque Vele, alla Bandiera Blu per gli Approdi Turisti, alla Bandiera Verde, alla Bandiera Arancione ma anche alla riconferma del Frecciarossa nella stazione di Centola-Palinuro-Marina di Camerota e del Metrò del Mare che presto farà tappa a Palinuro“.

– Paola Federico –