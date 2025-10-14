Continua l’azione di Confesercenti Vallo di Diano in sinergia con gli Enti locali del comprensorio del Vallo di Diano, Alburni e Cilento.

E’ partito in questi giorni un corso di informatica di base finanziato dal programma Gol – Garanzia Occupabilità Lavoratori per i ragazzi del tirocinio dei Comuni di Montesano sulla Marcellana e di Caggiano.

“E’ un modo anche per creare unione tra ragazzi di paesi diversi e scambio di idee e opinioni – afferma la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino –. Sono fortemente entusiasta della collaborazione avviata con i vari amministratori comunali del comprensorio e ritengo che la formazione sia sempre un momento di crescita fondamentale per la vita di ciascun individuo. Continuiamo dunque a divulgare l’importante Programma Gol rivolto a persone tra i 18 e i 64 anni e completamente gratuito. Ringrazio il Comune di Montesano sulla Marcellana e l’assessore Carmen Di Pierri e il Comune di Caggiano, nella persona del sindaco Modesto Lamattina”.

“Con grande soddisfazione annunciamo l’avvio di un breve ma significativo percorso formativo sulle competenze digitali rivolto ai nostri tirocinanti – afferma l’assessore Carmen Di Pierri -. Un ringraziamento speciale va a FAIDEE per la proposta e la collaborazione: iniziative come questa rafforzano il legame tra territorio, formazione e opportunità concrete di crescita”.

“Sono entusiasta – afferma il sindaco di Caggiano Lamattina – che i ragazzi del tirocinio abbiamo deciso, grazie anche alla collaborazione della nostra assistente sociale, di seguire il corso di formazione erogato dall’Ente FAIDEE seguito dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino. Speriamo di poter continuare questo rapporto di collaborazione a favore dei nostri giovani”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet.