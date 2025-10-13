Pensare alla pensione non è mai troppo presto. Ogni contributo che metti da parte oggi ti aiuta a costruire il futuro che desideri. Con un fondo pensione hai uno strumento semplice e flessibile per risparmiare nel tempo, con vantaggi fiscali e la possibilità di integrare la pensione pubblica.

Intorno alla pensione delle persone che ora sono in età lavorativa ci sono molte incertezze. Se la popolazione invecchia e ci sono sempre meno lavoratori per ogni pensionato, i contributi raccolti devono essere divisi tra più persone e quindi l’unico modo che l’INPS ha per far quadrare i conti è pagare pensioni più basse.

Secondo le stime del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in media le pensioni nel 2070 saranno circa il 60% dell’ultimo stipendio.

Ritrovarsi nella vecchiaia con un’entrata più bassa può mettere in difficoltà. Per questo è importante mettere da parte dei soldi per affrontare quel momento con più serenità. Per farlo esiste uno strumento pensato per questo obiettivo: il fondo pensione, anche chiamato “pensione integrativa” o “complementare”, perché ha l’obiettivo di far risparmiare per la pensione integrando quella dell’INPS.

E’ una sorta di fondo di investimento con regole speciali che lo rendono particolarmente adatto ad investire per la pensione.

Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico ai microfoni di Ondanews fa chiarezza sul fondo pensione e sulle opporunità e i vantaggi che offre.

