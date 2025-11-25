A Campagna il doloroso addio ai giovani Gabriele ed Enrico morti in un incidente sull’A2
E’ stato il giorno del dolore a Campagna dove la comunità ha dato il suo addio ai giovani Gabriele Viviani ed Enrico Gonnella, morti tragicamente domenica all’alba sull’A2 del Mediterraneo a Campagna dopo un tremendo schianto in auto contro il guardrail.
I feretri del 22enne e del 30enne sono stati accolti nella chiesa di San Michele Arcangelo al Quadrivio dai genitori e dai parenti, dai tanti amici e cittadini di Campagna che da due giorni vivono con dolore per la prematura e drammatica morte dei due amici.
Per la giornata del rito funebre. officiato dal Vescovo Alfonso Raimo, il sindaco Biagio Luongo ha disposto il lutto cittadino per onorare la memoria dei ragazzi. Ad attendere fuori le bare c’erano tantissimi giovani con palloncini e fumogeni. Un lungo applauso li ha accompagnati per l’ultimo saluto.
L’Audi A2 su cui Gabriele ed Enrico viaggiavano all’alba di domenica per cause da accertare è uscita fuori strada andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Per estrarre i ragazzi è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.