A Buonabitacolo il Centro Sociale Cupola si trasforma in Aula Studio per gli universitari in emergenza sanitaria

Il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, ha autorizzato l’associazione “Fermento” ad utilizzare il Centro Sociale Cupola come Aula Studio in questo periodo in cui molte lezioni universitarie si terranno a distanza, per studiare e confrontarsi in un luogo comune rispettando tutte le regole in materia di normativa anti-Covid.

L’Aula Studio sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Potranno entrarvi un massimo di 20 studenti per fascia oraria opportunamente prenotati e registrati.

“Facendo propria la richiesta dell’Associazione Fermento e fermi nella centralità che sempre destiniamo alla formazione e alla vita educativa soprattutto dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, considerate le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria Covid-19, questo Ente comunale intende accogliere e sostenere l’istanza di giovani studenti universitari che non potendo rientrare nella sede universitaria studieranno da casa – fanno sapere dal Comune -. Da giovedì prossimo la Cupola diventerà la loro Aula studio universitaria di Buonabitacolo. L’aula sarà quindi punto di riferimento per tanti giovani studenti universitari del territorio, di Buonabitacolo e non, che si prenoteranno presso i recapiti dell’Associazione Fermento. Una iniziativa utile a sostegno della formazione e della crescita culturale dei nostri giovani“.

– Chiara Di Miele –