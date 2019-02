La favola di Peter Pan sarà protagonista dei festeggiamenti di Carnevale a Buonabitacolo organizzati dall’associazione “Sorriso della Solidarietà” in collaborazione con “Capoeira Danza e Fitness” e il Centro “Iris”.

Diversi gli appuntamenti in programma per festeggiare in maschera e divertirsi durante uno degli eventi più allegri dell’anno. La quarta edizione del carnevale buonabitacolese si svolgerà infatti il 24 febbraio, il 3, 5 e 10 marzo con la presenza di sette carri allegorici ispirati alla favola dell’eterno bambino. I carri in cartapesta e i vestiti sono realizzati a mano dalle sarte e dai ragazzi dell’associazione.

L’animazione e i balli sono invece a cura di “Capoeira Danza e Fitness” e del Centro “Iris”. Prenderanno parte al corteo anche gli ospiti dei centri d’accoglienza e i ragazzi disabili del Centro “Iris”.

L’associazione “Sorriso della Solidarietà” per l’occasione realizzerà un ottavo carro per dire no al razzismo e alle discriminazioni. Tutti i carri sfileranno lungo le strade del paese partendo alle ore 15.00 da Piazza Agorà in località San Donato e ritorneranno nel punto di partenza dove circa 200 figuranti accoglieranno i partecipanti con musica e balli.

Ospite delle serate sarà il giovane cantante di Buonabitacolo, Silvio Celano.

Il 5 marzo in Piazza Sandro Pertini a partire dalle 15.00 si terrà una festa in maschera aperta a tutti.

– Chiara Di Miele –