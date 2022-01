A Buccino una fiaccolata per Mario Volpe, giovane chef tragicamente scomparso per un incidente stradale

Si è tenuta ieri sera a Buccino una fiaccolata in ricordo di Mario Volpe, il giovane tragicamente scomparso in un grave incidente stradale avvenuto il 18 dicembre. La manifestazione, organizzata dagli amici più cari, ha visto l’adesione di molti giovani, dei genitori e dei fratelli del 27enne nonché del sindaco di Buccino Nicola Parisi.

Tutti i ragazzi si sono riuniti, in un commosso silenzio, nello spiazzo di via Vittime XVI settembre per poi percorrere parte del paese con fiaccole e ceri, terminando il corteo presso il Santuario “Maria SS. Immacolata”. Qui il parroco di Buccino, don Vincenzo Ruggiero ha tenuto una messa in ricordo del giovane prematuramente scomparso.

“Parole in questo momento non ce ne sono – ha detto don Vincenzo – ma dobbiamo vivere questo tragico evento affidandoci alla parola di Dio. Questo tempo di tristezza sarà colmato dalla luce della resurrezione, vogliamo tornare a casa con una speranza forte nel cuore e possiamo farlo solo avendo accanto a noi il Dio della vita eterna”.

Mario Volpe era un ragazzo energico, gioioso, amante della vita, che viveva sempre contornato dai suoi amici. Faceva lo chef presso un ristorante in Sardegna ed era tornato a Buccino per le feste natalizie.

