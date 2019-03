A Buccino divertimento e grande partecipazione per il “Carnevale 2019 a Volcei”

Si è tenuta ieri pomeriggio, a Buccino, la tradizionale sfilata di Carnevale. L’iniziativa patrocinata dal Comune ha preso il via in piazza Annunziata per attraversare parte del paese e terminare in Largo 16 Settembre, con il consueto rogo del fantoccio.

Il progetto intitolato “Carnevale 2019 a Volcei” è stato possibile grazie alla collaborazione tra la comunità parrocchiale, il Forum dei giovani e la Pro loco.

Maschere, musica, colori, risate, balli e tanti coriandoli, questi gli elementi dell’iniziativa che ha visto un’ampia adesione, grande divertimento per adulti e piccini che hanno sfilato mascherati e accompagnati dai carri allegorici.

“La più bella festa per i bambini e la Provvidenza ci ha regalato una bella giornata a completare questa manifestazione – ha affermato don Angelo Maria Adesso, parroco di Buccino – in sinergia con la Pro loco e il Forum dei giovani, sperando che sia di auspicio per eventi futuri“.

Al termine, tutti i partecipanti, raccolti nella palestra dell’Istituto Comprensivo, sono stati allietati con diverse attività che hanno visto momenti di magia, spettacoli di giocoleria e giochi di squadra.

“Credo sia stato un bellissimo evento, che ha ripagato i tanti sforzi e ha fatto emergere il calore, la voglia di divertirsi e far divertire – ha dichiarato il presidente della Pro loco, Marcello Nardiello – siamo riusciti grazie alla collaborazione di tutti a realizzare questa giornata, con particolare impegno da parte degli artefici dei carri che hanno saputo spronare la cittadinanza, raggruppando persone capaci di stare in compagnia e in allegria”.

– Serena Picciuolo –