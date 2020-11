A Battipaglia auto perde il controllo e si ribalta. Ferito il conducente

Oggi pomeriggio in via Buozzi a Battipaglia si è verificato un incidente stradale.

Una Fiat 500, per cause in corso di accertamento, si è letteralmente ribaltata restando incastrata tra il marciapiede e una Opel Corsa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente e lo hanno accompagnato in ospedale per le cure del caso.

Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per i rilievi.

– Chiara Di Miele –

Foto: Gruppo Fb “Sei di Battipaglia…il vero”