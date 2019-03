Fondi per quasi 8 milioni di euro al presidio ospedaliero di Agropoli. Si tratta di vecchi decreti che sono stati sbloccati e che forniranno al ospedale cittadino le attrezzature e le tecnologie necessarie.

Tali fondi saranno certamente funzionali all’attivazione del pronto soccorso medico h 24, annunciato nei giorni scorsi dal sindaco di Agropoli Adamo Coppola. A breve saranno operativi h 24 il Laboratorio analisi e la Radiologia, ad oggi attivi 12 ore al giorno. Saranno attivi in h 24 anche la guardia in Anestesiologia e in Cardiologia, quest’ultima a seguito di reclutamento dal concorso.

Sono stati ultimati i lavori di adeguamento delle sale operatorie, avviate tutte le gare per le apparecchiature necessarie al servizio di sterilizzazione ed allestimento di due sale operatorie, più una terapia intensiva post-operatoria, necessaria alla messa in sicurezza sia dei pazienti operati sia di quelli che afferiscono al pronto soccorso.

“Il percorso – afferma il sindaco Adamo Coppola – verso l’attivazione del pronto soccorso medico h 24 prosegue. Sono stati destinati alla struttura ospedaliera fondi per circa 8 milioni di euro, si attende il personale utile affinché si possa andare presto a pieno regime. Si sta lavorando quotidianamente per poter portare a casa il risultato atteso da tutti i concittadini e dagli altri utenti del comprensorio cilentano, di un presidio di salute attivo sempre e non operante a tempo. Potremo dirci soddisfatti solo quando il diritto alla salute tornerà ad essere tutelato a pieno“.

Questi i fondi nel particolare:

2.892.158,63 euro per attrezzature, completamento del Piano di Sviluppo Aziendale;

774.685,35 euro per lavori di completamento del presidio ospedaliero;

4.080.009,51 euro per acquisto attrezzature e tecnologie per il completamento del presidio ospedaliero.

– Paola Federico –