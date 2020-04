75° Anniversario della Liberazione.Domani a Polla la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti

In occasione delle celebrazioni del 75° Anniversario della Liberazione d’Italia, come disposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Salerno, domani alle ore 12.30 avrà luogo la deposizione della corona di alloro innanzi al Monumento ai Caduti di Polla, in Piazza Ponte.

Saranno presenti il sindaco Rocco Giuliano, quale Autorità deponente, e il presidente dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra (ANFCDG) – Sezione di Polla, Stefano D’Amico.

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e della vigenza delle misure di contenimento del contagio, il Sindaco sarà presente a nome dell’intero Consiglio comunale e di tutta la cittadinanza di Polla.

– Chiara Di Miele –