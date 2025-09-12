32 anni dalla morte di Elisa Claps a Potenza. L’associazione “Libera”: “Anche se vi sentite assolti siete lo stesso coinvolti”
Sono trascorsi 32 anni dalla morte di Elisa Claps, la giovane che fu uccisa da Danilo Restivo nella chiesa della Santissima Trinità a Potenza.
Sotto il tetto il suo cadavere è stato sepolto per 17 anni. Era una domenica quel 12 settembre 1993, una di quelle domeniche di settembre da passare con gli amici, in centro a parlar di libri di scuola, primi amori e progetti futuri, una domenica come tante.
“Il vento della memoria semina giustizia“ scrive l’associazione Libera Contro le Mafie. Elisa Claps aveva 16 anni quando fu uccisa con 13 coltellate: “Da quel giorno sono trascorsi 32 anni di depistaggi e silenzi. Una vita intera per mantenere viva la memoria e continuare a cercare verità e giustizia. Sono stati 32 lunghissimi anni che hanno segnato profondamente non solo le vite dei suoi affetti più cari, ma anche di un’intera comunità. In questa triste vicenda un ruolo enigmatico e opaco è stato assunto dall’Ente ecclesiastico, i cui preti rappresentanti non sono mai stati collaborativi con gli investigatori”.
Tuttavia, la Diocesi di Potenza e la Parrocchia della Trinità si erano costitute parte civile nel processo. Il Tribunale di Salerno scrive a riguardo che “sebbene i resti mortali della giovane vittima siano stati rinvenuti nella chiesa della Trinità, da cui alla stessa è derivato evidente danno, ricorre al tempo stesso un profilo di abbandono e negligenza da parte del parroco prima e dei suoi diretti superiori poi, a causa della lunga permanenza di tali resti presso la chiesa senza che alcuno ne rilevasse la presenza, né collaborasse in maniera fattiva alle ricerche. Considerato che tali profili di negligenza e violazione di norme espresse emergono anche dalle dichiarazioni dei testi esaminati in sede di indagini, i quali hanno fatto riferimento ad una impossibilità di intervento presso il parroco della chiesa della SS Trinità al fine di riportare la sua gestione entro migliori e più attenti parametri”.
L’Associazione “Libera” accusa “anche se vi sentite assolti siete lo stesso coinvolti”.