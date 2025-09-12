Battipaglia: trovati con l’hashish pronta da spacciare. Due pusher in manette
Nei giorni scorsi a Battipaglia i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, diretti dal Capitano Samuele Bileti, hanno arrestato due uomini.
Entrambi sono indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, dopo la perquisizione i due sono stati trovati in possesso di 140 grammi di hashish.
Per tutti e due sono scattate le manette come disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno.