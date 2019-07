22 disabili esplorano la Costa della Masseta in barca a vela grazie alla Lega Navale di Scario

Quattro barche a vela e 22 ragazzi disabili provenienti da Roma sono salpati questa mattina dal porto di Scario per scoprire le meraviglie della Costa della Masseta e degli Infreschi, uno dei tratti di costa più belli dell’Area Marina Protetta. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Lega Navale di Scario e dal suo Presidente Vito D’Andrea, sempre molto attento alle esigenze dei più bisognosi.

“La Lega Navale fa molte attività rivolte al sociale e alla promozione del territorio – ha dichiarato il Presidente – ma soprattutto indirizza le iniziative verso tutti coloro che hanno delle disabilità, per permettergli di conoscere le bellezze legate al mare. Questa non è l’unica iniziativa in programma quest’anno, prossimamente infatti faremo anche una piccola regata con le barche che amici armatori metteranno a disposizione della Lega Navale“.

Un’occasione importante che è stata accolta con tanto entusiasmo dai giovani disabili e da Angela Ranauda, la Coordinatrice di una cooperativa romana che gestisce un centro per disabili che è apparsa fin da subito molto entusiasta dell’esperienza che il Presidente D’Andrea le ha proposto.

“Siamo una cooperativa sociale che lavora con ragazzi che hanno problemi a socializzare e a relazionarsi con altre persone – ha dichiarato Angela Ranauda – oltre ad avere diverse disabilità. L’occasione che c’è stata data è per noi molto importante perché ci permette di aiutare i ragazzi a gestire le paure che potrebbero avere in mare e ad affrontarle, ma anche di essere parte di un gruppo che lavora insieme su una barca con l’obiettivo comune che è quello di saper gestire una imbarcazione“.

