Si è tenuta nei giorni scorsi presso la Prefettura di Potenza una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per pianificare le misure di safety e security in vista dello svolgimento della 7^ tappa del 105° Giro d’Italia, programmata per venerdì 13 maggio, con partenza da Diamante e arrivo a Potenza.

Hanno partecipato alla riunione i vertici territoriali delle Forze di Polizia, il Presidente della Provincia di Potenza, il Comandante della Polizia Stradale di Potenza, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore del Servizio 118 Basilicata soccorso, il responsabile del Compartimento ANAS, il responsabile dell’Ufficio Infrastrutture della Regione Basilicata, i Sindaci di Potenza, Abriola, Calvello, Grumento Nova, Lagonegro, Lauria, Maratea, Marsico Vetere, Moliterno, Pignola, Sarconi, Trecchina e Viggiano, interessati dal passaggio della tappa ciclistica. Presenti, da remoto, i rappresentanti della RCS Sport, società organizzatrice del Giro d’Italia.

La 7^ tappa della “corsa rosa”, con arrivo nel capoluogo di regione, si snoderà per gran parte in provincia di Potenza, a partire da Castrocucco di Maratea, per un totale di 170 km circa, in un arco temporale compreso tra le 12.29/12.32 e le 16.55/17.33.

Nel corso dell’incontro sono stati pianificati tutti i necessari dispositivi di vigilanza e di sicurezza della viabilità, oggetto di preliminari sopralluoghi da parte della Polizia Stradale, al fine di consentire un ordinato svolgimento della manifestazione e di far fronte a situazioni di criticità derivanti dalle carenti manutenzioni del manto stradale. In particolare, ANAS, il Presidente della Provincia e i Sindaci, quali enti gestori dei tratti stradali interessati dall’attraversamento della “carovana rosa”, hanno assicurato di aver attivato per tempo, d’intesa con l’Ufficio delle infrastrutture della Regione Basilicata, i necessari interventi per garantire le dovute condizioni di sicurezza stradale. La stessa Regione ha anticipato la notizia del rilascio del nulla osta al transito della corsa sui tratti previsti.

“L’arrivo di tappa qui a Potenza del Giro d’Italia, dopo aver attraversato una delle zone più belle della provincia – ha sottolineato il Prefetto Michele Campanaro – rappresenta un evento sportivo di grande richiamo per gli appassionati, con un impatto sicuramente positivo per l’intero territorio lucano, in vista del quale sarà tuttavia necessaria la collaborazione sinergica da parte di forze dell’ordine, istituzioni locali e di tutti gli enti coinvolti, in modo da poter garantire l’incolumità e la massima sicurezza di tutti, corridori e cittadini.”