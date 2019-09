007 a Sapri, le immagini di alcune riprese del film. Il sindaco Gentile:”Un privilegio per la città”

Riprese blindate a Sapri per l’ultimo film della saga di 007 “No time to die“, eppure qualche immagine è riuscita ad essere “rubata”. Ieri, infatti, l’attore di fama internazionale Daniel Craig, che per la quinta volta vestirà i panni dell’agente segreto James Bond, ha girato alcune scene dell’ultimo lavoro cinematografico nella stazione ferroviaria della cittadina del Golfo di Policastro e lungo i binari.

Una corsa a bordo dell’amata Aston Martin, l’auto che contraddistingue tutti i film con Bond, davanti al piazzale della stazione. Poi l’entrata in scena di Craig, che apre la portiera e fa scendere la protagonista femminile, Léa Seydoux, attrice e modella francese già interprete della Bond Girl in “Spectre”, 24° episodio di 007. Tutti e due si dirigono quindi in stazione, dove le riprese sono proseguite lungo i binari ferroviari.

Ricordiamo che l’11 e il 12 settembre la Lotus Production, casa di produzione della pellicola, era già stata a Sapri per girare alcune scene d’azione lungo la Strada Statale 18 nei pressi del Porto. In quell’occasione Craig e la Seydoux non erano presenti.

Ieri, invece, sono terminate le riprese nella Città della Spigolatrice e tutto il cast si è spostato lungo la costa calabro-lucana, per girare il resto del film a Maratea, mentre in precedenza Craig e il resto della troupe avevano fatto tappa tra i vicoli di Matera.

“Per la prima volta nella storia della nostra città – ha dichiarato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile – uno dei film più importanti al mondo ci ha scelti come luogo di set cinematografico. Tralascio per amor di patria le sterili e alquanto inutili polemiche sul nome. Chi ha parlato probabilmente non ha mai visto o non sa cosa sia una sceneggiatura o un soggetto di un film. Oppure devo pensare male. E a pensare male a volte ci si azzecca. Qualche fedayyin rancoroso che non ha fatto altro che umiliare e mortificare la nostra città, poco attento a cogliere le opportunità immediate e prospettiche che comporta avere il privilegio di essere luogo di un film internazionale. Se ne sono sentite di tutti i colori, fantasie davvero da film. È stato invece un lavoro lungo e di squadra, che ci ha impegnati per oltre un anno e ha coinvolto nella fase finale tutte le Istituzioni, gli operatori economici e i cittadini. Più volte durante il mese di settembre abbiamo visto e ammirato questa imponente ‘fabbrica mobile’ che con un’organizzazione impeccabile ha lavorato nella nostra città. Non mi dilungherò in una estenuante analisi costi-benefici ma probabilmente giova a tutti sapere che solo per pochi giorni di riprese la produzione ha investito sul nostro territorio centinaia di migliaia di euro senza percepire, come è giusto che fosse, un solo euro di fondi pubblici e senza che nessun contributo venisse dato al Comune come qualcuno ha voluto insinuare. Ieri, al termine delle riprese, il regista e la produzione nel complimentarsi per Sapri hanno mostrato interesse anche per future collaborazioni. Noi li aspettiamo convinti delle opportunità che attività del genere offrono al territorio. Infine, ma non per ultimo, un ringraziamento va alla Proloco, a quanti hanno deciso di partecipare come comparsa, agli operatori economici locali, alle tante persone che a vario titolo hanno collaborato con la produzione e alla città tutta“.

