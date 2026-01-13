Novità in tema di imprese che operano nella Zona Economica Speciale. La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa che la legge di bilancio 2026 contiene una proroga del credito d’imposta e una ridefinizione delle comunicazioni.

E’ prevista, infatti, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dal 31 marzo al 30 maggio dell’ammontare delle spese ammissibili, sostenute dal 1° gennaio e quelle che si prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026. Inoltre, dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 bisogna inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati.

La ZES Unica del Mezzogiorno include le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. L’investimento minimo richiesto è di 200mila euro, mentre il massimo è di 100 milioni. L’incentivo mira a stimolare gli investimenti in beni materiali destinati a strutture produttive situate nei territori della ZES Unica del Mezzogiorno.

“È una misura importante che si può integrare con altre agevolazioni – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino –, ma è fondamentale una ottimale pianificazione strategica e operativa. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi ai nostri uffici”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito.