Wiki Loves Monuments. Domani a Potenza l’importante evento di promozione del patrimonio culturale

Si svolgerà domani, sabato 28 settembre, a Potenza l’importante evento di promozione del patrimonio culturale della città che prende il nome di “Wiki Loves Monuments“, il più grande concorso fotografico del mondo, promosso da Wikimedia Italia, e a livello locale dalla sua sezione lucana “Wiki Loves Basilicata”.

Una “wikigita” fotografica partirà da palazzo di città alle ore 9.00 ed interesserà gli spazi urbani e i monumenti della città indicati dai diversi enti che li gestiscono. Un importante evento che permetterà di far conoscere le bellezze della città di Potenza, il valore del patrimonio, le caratteristiche degli spazi urbani, dei vicoli, delle porte storiche, delle piazze.

Per partecipare al concorso, occorre caricare le foto (comprese quelle scattate in passato) sul sito “Wikimedia Commons“, che da qui potranno confluire in Wikipedia. Domani, alle ore 9.00, nella Sala dell’Arco del Municipio in Piazza Matteotti, si svolgerà l’illustrazione delle modalità di partecipazione al concorso. Al termine della presentazione si partirà con tutti gli appassionati di fotografia per le strade del centro storico ed i partecipanti saranno guidati in un itinerario che dal Palazzo di Città si sposterà alla Torre Guevara, al Teatro Stabile, alla Villa del Prefetto, alle antiche Porte della città, al Tempietto di San Gerardo, al Palazzo della Prefettura, fino al Ponte sul Basento.

– Paola Federico –