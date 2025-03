A supporto della donna e del benessere familiare i Consultori familiari dell’ASL Salerno, presso il Distretto Sanitario 72 Sala Consilina, Sant’Arsenio, Padula e Teggiano, offrono numerosi servizi.

Sono messi a disposizione visite e screening ginecologici, consulenze sulla contraccezione, supporto in gravidanza, consulenze individuali e supporto per coppie e famiglie e percorsi di gestione dello stress, incontri informativi sull’educazione sessuale e affettiva per giovani e adulti e consulenze personalizzate.

Disponibili, inoltre, consulenze ostetriche per la preparazione al parto, per il supporto post parto e per l’allattamento.

Può essere richiesto gratuitamente il vaccino anti-HPV (Papilloma virus) per i nati dal 1996 e per chi presenta lesioni riscontrate durante le visite mediche. Per tutti gli altri è disponibile in co-pagamento presso il Centro vaccinale per adulti situato a Sant’Arsenio.

Per usufruire dei servizi bisogna prenotarsi ai numeri 0975-373641 e 0975-373514 nei giorni lunedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.00 e martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Si può effettuare la prenotazione anche tramite la mail ds72.maternoinfantile@aslsalerno.it

Inoltre, per prenotare il vaccino anti-HPV è possibile telefonare ai numeri 0975-373642 e 0975-373611 il martedì, mercoledì e giovedì.