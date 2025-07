Violenza nella notte ad Eboli.

Ad essere feriti sono stati tre giovani in piazza della Repubblica. Per cause da accertare sarebbe scoppiata una rissa degenerata poi a colpi di bottiglie: tre di loro sono finiti in ospedale ad Eboli.

Uno di loro è ricoverato in prognosi riservata a causa delle gravi ferite riportate. Meno gravi le condizioni degli altri due.

Indagini avviate dai Carabinieri della Compagnia di Eboli, guidati dal Capitano Greta Gentili, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e identificare le persone che hanno partecipato.