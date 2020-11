“La violenza di genere: fenomenologia, contrasto e protezione delle vittime” è il titolo del webinar promosso dalla consigliera di Parità della Regione Basilicata, Ivana Pipponzi, che avrà luogo in diretta streaming sulla pagina Facebook “Le parole delle Donne” domani, martedì 24 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Potenza, ha avuto il patrocinio della Scuola Superiore di Magistratura, costituendo modulo formativo per gli stessi magistrati del Distretto lucano. Rientra inoltre nell’ambito di “25×5”, un ciclo di approfondimenti tematici per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza di genere in programma il 25 novembre.

Dopo i saluti di Annunziato Vardè, Carmine Cicala, Pasquale Materi, Maurizio Napolitano, Raffaella Donadio e Maria Assunta Aveta e l’introduzione di Ivana Pipponzi, sono previsti gli interventi di Anita Sabbato, Paola Di Nicola, Morena Rapolla, Cinzia Marroccoli e Daniele De Angelis.

– Chiara Di Miele –