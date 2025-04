Un’atmosfera di attenzione e partecipazione ha animato, questa mattina, l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, in occasione del convegno “Rompere il silenzio”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e alla discussione sulla violenza contro le donne. L’evento, organizzato dal Leo Club Vallo di Diano e coordinato dal Preside emerito del Pomponio Leto e Direttore editoriale di Ondanews Rocco Colombo, ha visto la partecipazione attiva di studenti, insegnanti e esperti del settore, creando un importante momento di riflessione e confronto.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico Maria D’Alessio, che ha sottolineato l’importanza di affrontare tematiche così delicate all’interno del percorso formativo dei giovani, evidenziando come la scuola possa e debba essere un luogo di educazione al rispetto e all’uguaglianza. Successivamente sono stati intervenuti l’assessore al comune di Teggiano Lisa Babino, delegata dal sindaco Michele Di Candia a dare il contributo dell’Amministrazione comunale per la riuscita del convegno, e il parroco della Cattedrale di Santa Maria Maggiore di Teggiano don Angelo Fiasco, in rappresentanza del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca. Successivamente è stata la volta dell’assistente sociale dell’ASL Salerno Carmela Barra, della psicoterapeuta e sessuologa clinica Filomena Vitale, della coordinatrice del Distretto Leo 108ya Maria Antonietta D’Amato e di Alessio Gaudieri dell’Università agli studi di Salerno che hanno offerto diverse prospettive sul tema della violenza di genere fornendo un quadro allarmante della situazione attuale e analizzando le diverse forme di violenza, dalle molestie online agli abusi fisici e psicologici, e le loro devastanti conseguenze sulle vittime.

Il convegno è poi proseguito con l’intervento del consigliere regionale Corrado Matera che si è congratulato con gli organizzatori per aver promosso un’occasione preziosa per sensibilizzare i giovani su un tema cruciale e per incoraggiarli a diventare parte attiva del cambiamento, promuovendo relazioni basate sul rispetto, l’empatia e la non violenza. Per il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, invece, “questi momenti sono fondamentali per la crescita sana dei nostri giovani. Riflettere su questi argomenti è lodevole da parte della scuola e da parte di chi promuove questi incontri, perché rompere il silenzio significa rompere l’omertà, significa essere liberi, significa non voltarsi dall’altra parte. Aiutare chi vive un disagio, chi si trova in difficoltà: questo significa rompere il silenzio. Ricordatevi ragazziche nessuno ha il diritto di distruggere i vostri sogni”.

Le conclusioni della giornata sono state affidate al responsabile service Leo Club del Vallo di Diano Michele Grieco che ha ribadito l’impegno del sodalizio nel promuovere una cultura del rispetto e della parità di genere, sottolineando come iniziative come questa siano fondamentali per costruire una società più consapevole e sicura per tutti.

Presente all’incontro anche il vice comandante della stazione dei carabinieri di Teggiano, il maresciallo Giovanni Cunzolo.