Attimi di paura nel pomeriggio sulla Strada Statale 18 a Futani dove si è verificato un incidente tra due auto.

Una Fiat Panda con a bordo una donna e la sua bambina e una Fiat Punto con alla guida un uomo, per motivi da chiarire, si sono improvvisamente scontrate.

Il conducente della Punto, rimasto illeso nonostante il violento impatto, ha immediatamente prestato soccorso alle persone presenti nell’altra auto, richiedendo l’intervento del 118. Entrambe, dopo l’arrivo dei sanitari, sono state trasportate in ospedale a Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, con il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania in supporto dei militari e per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dallo scontro.