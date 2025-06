Grave incidente ieri sera a Marina di Camerota.

Per cause da accertare, una Fiat Panda condotta da un 72enne e uno scooter con in sella un 30enne e una 21enne, tutti del posto, si sono violentemente scontrati.

I due giovani che viaggiavano sul mezzo a due ruote sono finiti rovinosamente al suolo restando feriti. Ad avere la peggio è stato proprio il 30enne le cui condizioni sono da subito apparse serie: per lui si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che una volta preso in carico lo ha condotto all’ospedale “del Mare” a Napoli dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

La 21enne, invece, è stata trasportata al “San Luca” di Vallo della Lucania dai sanitari del 118. Illeso il conducente della vettura.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i Carabinieri della locale Stazione per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e appurare eventuali responsabilità.