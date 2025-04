Un incidente si è verificato nel pomeriggio lungo la SS 18 a Policastro Bussentino, nel comune di Santa Marina.

Per cause da accertare, una Fiat Panda con alla guida una donna e una Fiat Idea con a bordo un anziano si sono violentemente scontrate. Quest’ultima vettura a causa dell’impatto si è ribaltata sulla carreggiata.

Per entrambi i conducenti si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, i quali dopo averli soccorsi sul posto li hanno condotti in ospedale a Vallo della Lucania per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area e gli agenti della Polizia Stradale ai quali sono stati affidati i rilievi.