Grave incidente stradale questa mattina a Pisciotta dove si è verificato uno scontro, per cause da accertare, tra una Renault Clio e uno scooter.

Il ragazzo che viaggiava in sella è rimasto gravemente ferito e, dopo i soccorsi sul posto dei sanitari del 118, è stato trasferito al “Ruggi” di Salerno con l’eliambulanza.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto in via Vecchia Stazione, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.

Soltanto lo scorso 9 giugno, sempre a Pisciotta, una ragazza era rimasta coinvolta in un altro grave incidente in motocicletta.