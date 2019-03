Viki Amendola della New Kodokan di San Pietro al Tanagro a Genova sul podio del Torneo Città di Colombo

Altro successo per i Judoca della New Kodokan di San Pietro al Tanagro, guidata dal Maestro Pietro Amendola, a Genova al 31° Torneo Internazionale “Città di Colombo”, seconda Tappa del Grand Prix, a cui hanno partecipato 820 atleti.

Per la prima volta dopo 6 anni un atleta della New Kodokan ritorna a vincere. Si tratta di Viki Amendola che si è classificata al primo posto nella categoria 70 kg con quattro incontri tutti vinti per Ippon.

Ottima la prova di Pasquale Lupo nella categoria 66 kg, che ha visto presenti 80 atleti, e dopo sette incontri disputati, di cui cinque vinti, si è classificato settimo incrementando di molto la posizione in Ranking Nazionale.

Ottima comunque la prova di Vincenzo Potenza con cinque incontri disputati di cui tre vinti nei 73 kg, e pure Michele Botta nella categoria 55 kg e Antonio Cardiello nei 90 kg che nonostante gli sforzi non sono riusciti a portare a casa un buon risultato.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Maestro Amendola per l’ennesimo successo raggiunto dai suoi giovani atleti.

– Annamaria Lotierzo –