E’ stato approvato con i voti della maggioranza, con la minoranza che ha abbandonato l’aula prima della discussione, il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 del Comune di Vietri di Potenza. Il Consiglio comunale, sempre a maggioranza, ha approvato anche la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e ha nominato il nuovo revisore dei conti.

Tanta la partecipazione nella sala consiliare. Dopo il primo punto sulla nota di aggiornamento al Dup, si è entrati nel vivo della discussione quando il consigliere di minoranza, Carmine Grande, ha chiesto delucidazioni su una voce in entrata di 150mila euro in riferimento ad Cava Pedali, operativa sul territorio. Non sono mancati gli scambi ad alta voce tra lui e il sindaco, Christian Giordano, che ha ricordato che per la vicenda della cava è in corso un procedimento civile già da tempo.

“In riferimento alle dichiarazioni del responsabile del settore e alle dichiarazioni del sindaco – sottolinea il consigliere Grande – riteniamo che l’esatto importo sia solo di 106mila euro, come negli anni precedenti, dovuto ad un accordo sottoscritto dai legali del Comune e dell’azienda. L’autorizzazione per la cava è scaduta il 9 marzo scorso. Secondo noi non vi è la certezza del pareggio di bilancio. Per evitare eventuali responsabilità abbandoniamo l’aula in segno di protesta“.

“Abbiamo messo mani nelle cose che scottano e questi sono i risultati, questo riescono a dire – ha risposto il primo cittadino con la minoranza assente – Si utilizzava un bene pubblico senza contratto, senza alcun atto, ma con un accordo tra avvocati, è carta straccia. Ci dovrebbero delle spiegazioni. Non hanno mai fatto una misurazione della cava, lo abbiamo fatto noi. E il Comune avanza quasi 1 milione e 800mila euro“.

Dopo l’approvazione a maggioranza, è stato nominato il Revisore dei Conti, dopo il sorteggio in Prefettura: si tratta di Beniamino Straziuso. Il sindaco ha poi annunciato diversi lavori già iniziati e che a breve prenderanno il via su tutto il territorio comunale.

– Claudio Buono –