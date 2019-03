Proseguono i lavori di manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria programmati dalla Provincia di Salerno su tutto il territorio.

Sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Contursi Terme e di adeguamento alla viabilità di collegamento all’area industriale, all’area PIP e alla zona termale consegnati a fine dicembre, alla presenza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. L’importo complessivo dei lavori è pari a 4.469.960 euro, con finanziamento nell’ambito di Contratto d’Area della Provincia di Salerno per la realizzazione di un ambiente adatto alla localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e di nuova occupazione, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che intendessero realizzare programmi imprenditoriali nelle zone industriali di Contursi Terme, Oliveto Citra, Buccino e Palomonte.

“Ricordo che alla fine del 2015, – dichiara il Presidente Michele Strianese – la Provincia aveva effettuato una consegna parziale dei lavori e solo nello scorso dicembre è stato possibile procedere alla consegna definitiva, essendo stata perfezionata la procedura espropriativa e risolti tutti i problemi tecnici ed amministrativi“.

Il progetto prevede la realizzazione di uno svincolo in località “Il Monticello” sulla S.S. 691 – Fondovalle Sele, di competenza ANAS, e l’adeguamento dei tratti che collegano la zona industriale di Contursi Terme con la S.P.91, con l’area PIP in località Prato e con l’intera zona termale. Sono in corso di realizzazione due corsie di entrata e due corsie di uscita alla Fondovalle Sele, opere di contenimento, quali muri in cemento armato (di contenimento di sottoscarpa e controripa), paratie di pali ed opere di attraversamento stradale (cavalcavia), un sistema per la regimazione delle acque meteoriche (tombino tipo ARMCO, pozzetti e caditoie stradali per la raccolta delle acque meteoriche, fossi di guardia, canali ed embrici in cls), barriere di sicurezza, segnaletica verticale ed orizzontale.

Sono in corso anche gli interventi urgenti di messa in sicurezza sulla SR ex SS 562 a Camerota, vicino a Cala Finocchiara nel tratto costiero che collega con Centola fra i km 5+800 e il km 6+200. Si tratta di lavori urgenti di messa in sicurezza del corpo stradale mediante il ripristino della mantellata a valle, il cui importo del finanziamento ammonta a 38.187,07 euro. “È mia premura dedicare particolare attenzione a tutta l’area del Mingardo, – continua Strianese – ripristinando e mettendo in sicurezza strade che necessitavano di interventi da anni, sono lavori di miglioramento della sicurezza e per l’aumento di resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. La Provincia è vicina alle nostre comunità, in tutto il territorio provinciale. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti fondamentali dei cittadini, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura a tutti. È una delle priorità di questa Amministrazione“.

– Chiara Di Miele –