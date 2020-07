Viabilità. Limitazioni al traffico da questa sera lungo la S.S.95 Variante “Tito-Brienza”

Limitazioni al transito in orario notturno sulla Strada Statale 95/VAR Tito-Brienza di competenza Anas.

Nel dettaglio, lungo la Variante, per interventi di manutenzione e modernizzazione sugli impianti tecnologici per la copertura radiomobile all’interno delle gallerie Serra delle Macine, La Badia e Serra San Vito, la S.S.95 sarà interdetta al transito (dal km 0,000 al km 7,950) in direzione Brienza.

La limitazione varrà da questa sera al 3 luglio nella fascia oraria notturna compresa tra le 22.00 e le 5.00 del giorno successivo.

Il traffico veicolare verrà deviato sulla strada provinciale ex SS95 “di Brienza”.

– Chiara Di Miele –