Viabilità. La Provincia di Salerno finanzia interventi di manutenzione delle strade in diversi comuni

Il 6 maggio scorso la Provincia di Salerno, con determina del settore Viabilità e Trasporti, ha approvato il Piano Straordinario di Manutenzione delle strade provinciali.

Per il 2019 sono programmati investimenti per circa 7 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della rete viaria. 32 sono i progetti previsti nell’area Sud, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 5 anni.

“Per le esecuzioni degli interventi sarà utilizzato lo strumento dell’Accordo Quadro – spiega il Presidente della Provincia, Michele Strianese – le cui procedure di evidenza pubblica per la selezione dei contraenti sono state avviate con separate determinazioni. Ringrazio per il lavoro svolto tutto il Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, e il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno“.

Tra i progetti finanziati dell’Area 1, per un totale di 2.349.465 euro, figurano lavori ad Agropoli lungo la SP 278 (52.942,55 euro) e la SP 184 (44.136,86 euro), lungo la SP 175bb a Capaccio Paestum (15.708 euro) e a Capaccio lungo la SP 315, la SP 43, la SP 276, rispettivamente finanziati per 15.708 euro, 54.417,76 euro e 108.087,6 euro.

Ad Eboli sono stati ammessi a finanziamento lavori sulla SP 8 (54.567,23 euro) e sulla SP 30 (201mila euro), a Sicignano degli Alburni sulla SP 89 (23.364,22 euro), a Buccino sulla SP 355 (50.936,95 euro), mentre a Campagna sulla SP 38 e sulla SP 31a (36.700,00 e 7.400 euro).

Previsti i lavori a Roccadaspide sulla SP 414 per 13.967,04 euro, a Torchiara sulla SP 86 per 62.192,38 euro e sulla SR 488°, nel tratto Castelcivita – Postiglione – Roccadaspide, per 127mila euro.

Infine sono stati finanziati anche i lavori sulla SP 10a e la SP 10b, nei tratti Contursi Terme-Palomonte-Buccino-S. Gregorio Magno, per 86.737,81 euro, sulla SP 32 nel comune di Colliano (50mila euro) e nel comune di Contursi Terme sulla SP 65 (43mila euro).

– Paola Federico –