Quasi completati i lavori di potenziamento della rete idrica a servizio del nucleo industriale del comune di Buccino. L’intervento, il cui costo complessivo ammonta a 450mila euro, è stato finanziato nell’ambito del Contratto d’Area della Provincia di Salerno, stipulato il 6 settembre 2000, ed autorizzato con Decreto n. 8846 del 9 febbraio 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico.

“Il progetto – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – prevedeva due interventi: il primo in zona ASI (Area Sviluppo Industriale), con la realizzazione di una nuova rete idrica di lunghezza pari a circa 2.100 metri ed il rifacimento della pavimentazione stradale; il secondo, in via Petrosa, consisteva, invece, nella messa in sicurezza di un tratto di circa 50 metri mediante una gabbionata e la risagomatura del tratto stradale“.

In sinergia con il Consorzio ASI Salerno e con il CGS (Consorzio Gestione Servizi) Salerno, la Provincia sta provvedendo a mettere in sicurezza la viabilità che, nella zona ASI del comune di Buccino, è interessata da un notevole traffico pesante, vista la presenza di numerose aziende importanti.

“Si sta, inoltre, provvedendo al completamento della messa in sicurezza di via Petrosa – continua Strianese –, sempre nel comune di Buccino, attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale (fresatura e bitumatura) e con l’installazione delle barriere di sicurezza. I lavori sono curati dal settore Viabilità e Trasporti dell’Ente, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità“.

– Paola Federico –