Vendono online una Mercedes ad un uomo di Chioggia ma è una truffa. Arrestati due salernitani

Truffano online un uomo di Chioggia e spariscono con la somma di denaro.

Un 30enne e una 56enne, rispettivamente genero e suocera, sono stati arrestati per una truffa online ai danni dell’uomo che credeva di comprare una Mercedes su un sito di compravendita.

La scoperta è stata fatta dai Carabinieri che hanno provveduto ad arrestare i due truffatori.

L’annuncio era stato pubblicato sul sito di vendite online e aveva attirato l’interesse della vittima veneziana che aveva inviato via whatsapp la foto dell’assegno circolare. I due truffatori avevano poi riprodotto l’assegno, l’avevano stampato e presentato in banca. In seguito avevano fatto perdere le loro tracce.

Entrambi ora devono rispondere di truffa in concorso.

– Claudia Monaco –