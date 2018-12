Vasto incendio nella notte a Battipaglia. Le fiamme alte distruggono il capannone di un’azienda

Un incendio è divampato nella notte a Battipaglia, in località Serroni Alto, dove ha distrutto totalmente il capannone di un’azienda.

Il rogo si è alimentato, per cause in corso di accertamento, poco dopo le 23 e le fiamme alte in poco tempo hanno avvolto la struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno dovuto lavorare diverse ore per domare il fuoco e mettere in sicurezza l’area.

I Carabinieri della locale Compagnia, effettuati i rilievi del caso, indagano sulla natura del rogo.

A causa delle fiamme alte durante le operazioni di spegnimento è stato necessario chiudere al transito la strada che collega località Serroni Alto con Bellizzi e Montecorvino Rovella.

– Chiara Di Miele –