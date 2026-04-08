Un incendio boschivo dalla tarda mattinata ha preso di mira i monti a confine tra i territori di Sala Consilina e Padula.

Le fiamme, che probabilmente hanno una matrice dolosa, hanno rapidamente coinvolto alberi e vegetazione mandando in fumo circa dieci ettari.

Sul posto sono stati allertati i Vigili del Fuoco. In alcuni punti, inoltre, anche dei cittadini volontari hanno tentato di arginare il fuoco. La posizione del rogo ha reso complicato il raggiungimento via terra, mentre lo spegnimento con i mezzi aerei della Regione solitamente è attivo in altri periodi dell’anno.

Infatti il triste fenomeno degli incendi boschivi è solito interessare le montagne nel periodo estivo, soprattutto a causa delle temperature elevate.