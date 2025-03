Vandali nella notte ad Eboli dove sono state danneggiate decine di automobili parcheggiate in strada.

Ad essere prese di mira le vetture che si trovavano in via Giambattista Vignola, via Nazionale, viale Amendola, via Carlo Rosselli, in zona Paterno e al rione Pescara.

A molte delle auto bersaglio degli ignoti sono stati asportati i fanali anteriori e posteriori, rotti o rubati gli specchietti e pezzi di carrozzeria.

Questa mattina l’amara scoperta per i proprietari che hanno denunciato l’accaduto ai Carabinieri della locale Compagnia.