Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza continua ad intensificare l’attività di controllo del territorio grazie alla capillare presenza delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti.

Nel weekend scorso i Carabinieri della Compagnia di Viggiano hanno effettuato un servizio straordinario, rafforzando la vigilanza sulle strade comunali e statali e nei luoghi di aggregazione e negli esercizi pubblici al fine di contrastare violazioni in materia di stupefacenti e circolazione stradale.

Nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno denunciato 4 persone, fra i 41 e i 67 anni, di cui 3 per guida in stato di ebbrezza ed 1 per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanza stupefacente, segnalandola contestualmente alla Prefettura di Potenza per uso personale di sostanze stupefacenti, un 49enne e un 57enne per porto di armi o strumenti atti ad offendere e detenzione abusiva di munizionamento.

Complessivamente, al termine del servizio, sono stati controllati 345 veicoli, identificate 397 persone, sequestrati 0,9 grammi di hashish e 0,2 di cocaina, elevate 21 contravvenzioni per una somma complessiva di 4.700 euro circa, ritirate 5 patenti di guida e sequestrate due auto per la successiva confisca. Sono stati inoltre posti sotto sequestro 3 coltelli a serramanico, un fucile e 70 cartucce calibro 22 LR.