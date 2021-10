Vaccini in Basilicata. Bardi annuncia: “80% della popolazione ha completato il ciclo”

“Un altro risultato della campagna anti-Covid in Basilicata: abbiamo superato l’80% di lucani vaccinabili che hanno effettuato il ciclo completo”.

A dichiararlo è il Presidente della Regione, Vito Bardi.

“Si tratta di un dato molto importante che mette al sicuro le nostre comunità – afferma – fermo restando la necessaria prudenza, il rispetto rigoroso delle norme sul distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine”.

Bardi ha poi annunciato che da lunedì 4 ottobre “inizieranno le terze dosi per over 80 e ultrafragili. Ricordo che in Basilicata è possibile ricevere il vaccino semplicemente recandosi con la tessera sanitaria presso uno dei tanti punti vaccinali presenti sul territorio”.