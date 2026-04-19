Uomo travolto e schiacciato da un escavatore a Omignano, elitrasportato al “Ruggi”
Attimi di paura questa mattina in località Pennine, una zona rurale del comune di Omignano.
Un uomo di 58 anni, del posto, stava effettuando dei lavori con un escavatore quando, per motivi da chiarire, è rimasto improvvisamente travolto dal mezzo meccanico restando schiacciato.
Immediato l’allarme: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del turno B del Distaccamento di Vallo della Lucania, che lo hanno estratto e affidato ai sanitari del 118, arrivati con l’automedica da Vallo della Lucania.
Dopodiché l’uomo è stato elitrasportato al “Ruggi” di Salerno.
Presenti sul posto anche il sindaco di Omignano Raffaele Mondelli e i Carabinieri della Stazione di Sessa Cilento.