Uomo investito da un’auto a Battipaglia.

Il fatto è avvenuto questa mattina in via Roma. Per cause da accertare un’auto, guidata da un 28enne, ha investito l’uomo che stava attraversando.

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118: il malcapitato, dopo le prime cure all’ospedale di Battipaglia, è stato trasferito a Nocera Inferiore per la gravità delle ferite. È in prognosi riservata.

Rilievi del caso affidati alla Polizia Municipale di Battipaglia, coordinata dal Comandante Domenico De Vita, per ricostruire quanto accaduto anche attraverso la videosorveglianza.