Con il primo incontro stampa, nel segno di “una università dialogante”, prende inizio da oggi ufficialmente il rettorato del professore Virgilio D’Antonio, nuova guida dell’Ateneo di Salerno fino al 2031.

Nel suo saluto di inizio mandato il Rettore D’Antonio ha sottolineato il valore dell’Università di Salerno, “un Ateneo che tutela il passato, cura il presente e alimenta scintille di futuro, come quelle che si intravedono nei singoli Dipartimenti, eccellenze che vanno raccontate”.

Nel corso della conferenza stampa ha parlato a tutta la comunità, affrontando i temi dell’importante contatto con i territori, della valorizzazione della ricerca e delle figure dei giovani ricercatori, del dialogo con le istituzioni, lanciando in tal senso l’appuntamento ufficiale di venerdì 7 novembre con la cerimonia di insediamento alla presenza della Ministra Anna Maria Bernini.

Agli studenti e alle studentesse dell’Ateneo ha dedicato poi il pensiero di chiusura, un invito rivolto alla bellezza della loro unicità: “Non dobbiamo essere perfetti, ciascuno può cadere, sbagliare, ma ci si rialza e si va avanti”.

D’Antonio ha inoltre annunciato di aver nominato Prorettore Vicario il professore Pietro Campiglia di Montesano sulla Marcellana e Paola Adinolfi alla guida della Fondazione Universitaria.