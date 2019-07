Universiadi 2019. Brillante intervento chirurgico al “Ruggi” di Salerno su una calciatrice messicana

Un importante intervento di chirurgia ortopedica è stato praticato oggi all’ospedale “Ruggi” di Salerno su un’atleta messicana che sta partecipando alle Universiadi 2019.

Si tratta di una giovane calciatrice che in mattinata è giunta al Pronto Soccorso dell’ospedale salernitano ed è stata assistita dall’Unità infermieristica dedicata creata ad hoc presso l’Azienda Ospedaliera per curare gli atleti.

Alla giovane sportiva è stata diagnosticata la rottura del tendine d’Achille e, subito dopo aver effettuato tutte le analisi di laboratorio e di diagnostica per immagini necessarie, è stata operata dal professor Nicola Maffulli, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Clinica Ortopedica oltre che coordinatore del gruppo di lavoro per le Universiadi 2019 a Salerno e provincia.

La calciatrice messicana ha subito un intervento di riparazione del tendine che è riuscito alla perfezione ed in seguito è stata ricoverata in una camera destinata a lei che la ospiterà per tutto il tempo occorrente al decorso post-operatorio.

– Chiara Di Miele –