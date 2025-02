Si è celebrato nella serata di ieri, ad Aquara, il primo Consiglio dell’Unione dei Comuni “Valle del Fasanella” che comprende Aquara, Ottati, Sant’Angelo a Fasanella, Corleto Monforte e Bellosguardo, durante il quale è stato eletto Presidente.

La massima carica dell’Unione dei Comuni è stata affidata ad Elio Guadagno, sindaco di Ottati, il quale ha affermato: “Ringrazio i sindaci e i consiglieri delegati per aver riposto in me fiducia unanime che non intendo tradire, mettendo in questo nuovo percorso la stessa passione e l’impegno che pongo da sempre e quotidianamente nel guidare la mia comunità. Non mi porrò come numero uno ma come ‘primus inter pares’ in un gruppo di amici, perché è la squadra che vince e mai il singolo. Intendo questo nuovo e innovativo ente non in contrapposizione ad altri enti territoriali bensì ad affiancamento, con solidarietà e sussidiarietà, per una crescita e considerazione omogenea del territorio, garantendo uniformità, efficienza ed economicità dei servizi a beneficio dei cittadini”.

Eletti invece vicepresidente Filippo Ferraro, sindaco di Corleto Monforte, presidente del Consiglio Francesco Peduto, delegato del Comune di Bellosguardo e vicepresidente del Consiglio dell’Unione Elena Sorgente, delegata del Comune di Aquara.

“Auguro a tutti buon lavoro ed ora in cammino per questa nuova sfida!” ha concluso Guadagno.